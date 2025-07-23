Барселона на офіційному сайті оголосила про перехід Маркуса Рашфорда. Англійський нападник перейшов на правах оренди з правом викупу, яке оцінюється приблизно в 35 млн євро.

Барселона досі не може зареєструвати Рашфорда

До слова, Рашфорд приєднався до Барселони на правах оренди з Манчестер Юнайтед. 27-річний гравець – вихованець манкуніанців. Загалом за клуб він зіграв у 426 матчах, в яких забив 138 голів та віддав 77 асистів.

Частину сезону 2024/25 Маркус провів у складі Астон Вілли. В його актив 17 зустрічей, чотири голи та шість результативних передач.