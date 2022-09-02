Каталонці не встигли здійснити цей перехід під час трансферного вікна. Однак Алонсо розірвав контракт з Челсі, щоб мати можливість перейти в Барселону на правах вільного агента.

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Сьогодні Алонсо підписав контракт до літа 2023 року. Клаусула становить 50 мільйонів євро, повідомляє прес-служба "синьо-гранатових".

Додамо, що за Барселону також виступав батько 31-річного іспанця – Маркос Алонсо Пенья, а от дід новачка каталонців був легендою Реала. Маркос теж починав у Мадриді, але не отримав шансів у першій команді й перебрався в АПЛ.

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