Каталонці на своєму офіційному сайті підтвердили пролонгацію контракту з молодим талантом, який виступає за першу команду з 15 років.

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За новою угодою, Ламін Ямал буде виступати за Барселону до 2026 року. В контракті прописана неймовірна клаусула, яка становить 1 мільярд євро. Раніше повідомлялось, що нападник вже погодився підписати й наступний контракт з Барселоною до 2030 року, як тільки йому виповниться 18 років.

Ламін Ямал – вихованець каталонців. Його дебют в Ла Лазі відбувся 29 квітня 2023 року в матчі проти Бетіса. Форвард є наймолодшим гравцем Барселони, який брав участь в офіційних змаганнях. Загалом Ямал зіграв за "блаугранас" 10 матчів, в яких оформив дві результативні передачі.

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