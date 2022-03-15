Барселона припиняє співпрацю з японською компанією Rakuten, яка тривала з сезону 2017/18. Тепер титульним спонсором каталонців буде найбільший музичний потоковий сервіс Spotify, повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

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Угода передбачає, що шведи будуть спонсувати Барселону до 2026 року. Логотип Spotify буде розміщений на футболках чоловічої та жіночої команд, а також на тренувальній формі. Безпрецедентною цю співпрацю робить продаж прав на назву стадіону. Щонайменше упродовж наступних чотирьох років каталонці гратимуть на Spotify Камп Ноу.

Фінансові деталі угоди Барселона не розкрила, але, за інформацією ЗМІ, клуб за період дії угоди заробить 300 мільйонів євро. Варто зауважити, початково компанія Rakuten платила "синьо-гранатовим" 55 млн євро на рік, але влітку 2020-го контракт продовжили із суттєвим зменшенням цієї суми.

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