Вакантне місце у четвірці отримав 30-річний голкіпер Марк-Андре тер Штеген, інформує прес-служба клубу.

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Німець є одним з головних ветеранів нинішнього складу, захищаючи кольори Барси понад 8 років. У списку капітанів він складе компанію Серхіо Бускетсу, Жорді Альбі та Серхі Роберто. Основним "носієм" пов'язки залишається перший, однак і він налаштований покинути Камп Ноу найближчого літа.

Нагадаємо, Барселона перед паузою йшла лідером Прімери, але встигла вилетіли з Ліги чемпіонів. Завтра о 15:00 команда Хаві відновить сезон домашнім дербі проти Еспаньйола.

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