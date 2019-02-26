Барселона очікує отримати більше 40 млн євро за Гомеша та Деніса Суареса

Барселона хоче отримати за двох своїх хавбеків Андре Гомеша та Деніса Суареса більше 40 млн євро.

Барселона віддала в оренду Андре Гомеша та Деніса Суареса в Евертон та Арсенал відповідно з правом викупу.

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За інформацією Marca, іспанці хочуть отримати за своїх хавбеків більше 40 млн євро. Ернесто Вальверде не розраховує на обидвох.

Барселона після 25 турів лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 57 очок.

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