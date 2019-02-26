toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона очікує отримати більше 40 млн євро за Гомеша та Деніса Суареса

06:30 283 Читать на русском
Барселона очікує отримати більше 40 млн євро за Гомеша та Деніса Суареса
Деніс Суарес / соцмережі

Барселона хоче отримати за двох своїх хавбеків Андре Гомеша та Деніса Суареса більше 40 млн євро.

Барселона віддала в оренду Андре Гомеша та Деніса Суареса в Евертон та Арсенал відповідно з правом викупу.

Альба близький до продовження контракту з Барселоною

За інформацією Marca, іспанці хочуть отримати за своїх хавбеків більше 40 млн євро. Ернесто Вальверде не розраховує на обидвох.

Барселона після 25 турів лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 57 очок.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Арсенала Андре Гомеш Андре Гомеш Деніс Суарес Деніс Суарес Арсенал Арсенал Евертон Евертон Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
47
хв
Лаціо
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук