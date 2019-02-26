Барселона очікує отримати більше 40 млн євро за Гомеша та Деніса Суареса

Світ — 08:00 295
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Мессі – найкращий дриблер топ-5 чемпіонатів, Азар – найуспішніший, прогнозовані лідери в Бундеслізі та Серії А
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Динамо – Зоря: Вербіч феєрить і отримує дискваліфікацію, Соль, Циганков і Шапаренко пишуть історію, катастрофа гостейУкраїна — 25 лют 5660
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Шахтар – Олександрія: Марлос розривав, Паньків рятував, гості могли забивати, але не мали шансів відібрати в лідера очкиУкраїна — 25 лют 1705
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"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера КарпатУкраїна — 25 лют 6409
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Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікендуСвіт — 25 лют 1650