Компенсація втрати Серхіо Бускетса буде одним з головних завдань Барселони у міжсезоння.

Кандидатом №1 для каталонського клубу став Йозуа Кімміх, повідомляє RAC1.

Повернення Мессі в Барселону під загрозою – Саудівська Аравія підвищила пропозицію Лео до 500 мільйонів

Лідер Баварії вже багато сезонів демонструє гру топового рівня і входить у список найкращих центрхавів світу. Барселона регулярно мала можливість переконатися у здібностях Кімміха – поразки 2:8, 0:3, 0:2 у Лізі чемпіонів. Щоправда, Баварія навряд легко відпустить ключового гравця, у якого є чинний контракт до 2025 року.

Нинішній сезон 28-річний Кімміх проводить на звично високому рівні – 45 матчів, 7 голів та 11 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 80 млн євро.

| BREAKING: Joshua Kimmich is now FC Barcelona's NUMBER ONE target this summer! He is the club's PRIORITY to replace Busquets.@rac1 [️] pic.twitter.com/GmqaVZItbK — Managing Barça (@ManagingBarca) May 20, 2023

Спекотне літо в Парижі – кінець ери "галактікос", зіркова міграція, новий тренер і заміна Мессі