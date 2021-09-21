Екс-тренер Ювентуса Андреа Пірло наразі є основним кандидатом Барселони на заміну Рональда Кумана, повідомляє Barça Universal з посиланням на слова журналіста Херарда Ромеро.

Куман отримає солідну компенсацію від Барселони, якщо каталонці відмовляться від його послуг

Також до списку каталонського клубу входять: Хаві Ернандес (Аль-Садд), Антоніо Конте (без клубу), Ерік Тен Хаг (Аякс) та Марсело Б'єлса (Лідс).

Нагадаємо, керівництво Барси дало Рональду Куману обмаль часу на виправлення провального старту сезону, інакше нідерландський фахівець залишиться без роботи.

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