Барселона обійшла Реал за кількістю "Золотих м'ячів" – каталонці стали одноосібними рекордсменами

Перемога Ліонеля Мессі у голосуванні за "Золотий м'яч-2019" стала особливою не лише особисто для аргентинця, а й для всієї Барселони.

Каталонський клуб тепер випереджає своїх одвічних суперників з мадридського Реала за кількістю головних індивідуальних нагород, інформує Mundo Deportivo.

Мессі прокоментував здобуття рекордного "Золотого м'яча"

Цьогорічна перемога Мессі стала вже 12-ю для гравців Барселони за всю історію. Аргентинець здобув свій шостий "Золотий м'яч" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роки), раніше історію для "блаугранас" писали Луіс Суарес (1960), Йохан Кройф (1973, 1974), Христо Стоїчков (1994), Рівалдо (1999) і Роналдінью (2005). Натомість у Реала наразі 11 перемог: Альфредо Ді Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луїш Фігу (2000), Роналдо (2002), Фабіо Каннаваро (2006), Кріштіану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) і Лука Модріч (2018).

До слова, саме Барселона стала одноосібним рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів". Найближчі переслідувачі іспанських грандів – Мілан (8) та Ювентус (8).

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було