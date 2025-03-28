Барселона знову має намір нанести на ігрові футболки ім'я музичного виконавця, інформує Marca. Повідомляється, що каталонський клуб визначив трійку основних кандидатів і схиляється до варіанту з Тейлор Свіфт. Іншими варіантами Барселони є Ед Ширан і Тревіс Скотт.

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За даними журналу Forbes, станом на жовтень 2024 року американка є найбагатшою співачкою у світі з чистим капіталом у 1,6 мільярда доларів.

Раніше "блаугранас" у рамках співпраці зі Spotify розміщували на своїх футболках логотипи Rosalia, The Rolling Stones, Дрейка та Karol G.

Матч Барселона – Реал відбудеться 10 або 11 травня.

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