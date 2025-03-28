Барселона обирає ім'я виконавця, яке буде нанесено на футболку в Ель Класіко – у клубу є три варіанти
Барселона вибирає між Едом Шираном, Тревіс Скотт і Тейлор Свіфт.
Барселона знову має намір нанести на ігрові футболки ім'я музичного виконавця, інформує Marca. Повідомляється, що каталонський клуб визначив трійку основних кандидатів і схиляється до варіанту з Тейлор Свіфт. Іншими варіантами Барселони є Ед Ширан і Тревіс Скотт.
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