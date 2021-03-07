Сьогодні, 7 березня, Барселона обирає нового президента. Вибори, які спочатку були призначені на 24 січня, зірвалися через епідеміологічну ситуацію в Каталонії, і Карлесу Тускетсу, очільнику тимчасової адміністрації, довелось оголошувати нову дату.

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Фаворитом у виборах називають колишнього очільника клубу Жоана Лапорту, який керував каталонським грандом з 2003-го по 2009-й роки. Конкурувати з ним спробують Віктор Фонт (головний його суперник на папері) та Тоні Фрейша (популярність якого останнім часом значно зросла).

Вибори стартували о 9:00 і триватимуть до 21:00. 110 тисяч "сосіос" зможуть голосувати у закладах Камп Ноу та Палау Блауграна, у містах Жирона, Леріда, Таррагона та Тортоза, а також в Андоррі.

Нагадаємо, Барселона напередодні впевнено перемогли Осасуну (2:0) і піднялась на другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

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