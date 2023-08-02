Барселона під час турне США провела поєдинок з Міланом. Дивіться відео гола та огляд матчу Мілан – Барселона на "Футбол 24".

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Мілан – Барселона – 0:1

Гол: Фаті, 55

Барселона могла вийти вперед у зустрічі на 12 хвилині, але Кунде не пощастило – француз поцілив у стійку ударом з лінії штрафного. У складі Мілана найгострішим був Леау, але в першій половині голів уболівальники не побачили.

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Проте у другому таймі Барселона вийшла вперед в рахунку. Фаті змістився з лівого краю штрафного трохи в центр та поцілив у дальню дев'ятку розкішним обвідним ударом. Араухо забив другий м'яч, але його скасували через офсайд.

Відзначимо, що Усман Дембеле, якого пов'язують з трансфером у ПСЖ провів усю гру на лаві для запасних.

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