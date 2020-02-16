Барселона нічого не виграє у нинішньому сезоні, – екс-гравець каталонців Луїс Суарес

Легенда Барси Луїс Суарес Мірамонтес не вірить в успіх колишньої команди у сезоні 2019/20.

"Ця команда не біжить і не думає. У неї немає серця, немає агресії. У неї немає нічого, крім одного гравця, у якого все це є. Повинен сказати, що мені дуже гірко через це.

Барселона досі чекає на Неймара – хакери зламали усі соцмережі клубу

Ця команда нічого не виграє в цьому році. Мені дуже гірко. Якщо так і буде тривати, або ситуація радикально не зміниться, то нічого не поробиш", – цитує Суареса Sport.es.

Нагадаємо, Барса продовжує боротись з Реалом за лідерство у Ла Лізі, після 24-х турів у команд порівну очок (у Реала є ще гра в запасі). Також на команду Сетьєна очікує зустріч з Наполі у рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

Барселона у важкій дуелі обіграла гордий Хетафе – незамінність "нового" Мессі та випадковий козир Сетьєна