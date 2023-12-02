Барселона думає про те, щоб переглянути угоду з американською компанією.

Каталонці та Nike співпрацюють з 1998 року. Барселона за контракт з американським брендом отримує 155 млн євро за сезон.

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Як повідомляє Sport, провівши переговори з різними компаніями, у каталонському клубі вважають, що отримують від спонсорського контракту суму, нижчу за ринкову. У Барселоні припускають, що не зможуть розірвати контракт із Nike, але ведуть переговори, щоб домогтися більш задовільних умов угоди.

Крім економічних питань, клуб не зовсім задоволений деякими аспектами сервісу: якістю процесів, дизайном і обслуговуванням гравців. Однак джерела, близькі до Nike, пояснюють, що дотримуватися вимог непросто, оскільки сама Барселона іноді затягує з рішеннями або термінами.

Чинна угода "блаугранас" з американським брендом розрахована до 2028 року. Зазначається, що у співпраці з каталонцями зацікавлені New Balance і Puma.

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