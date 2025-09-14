Ламін Ямаль не зіграє у матчі проти Валенсії через пошкодження. Гансі Флік звинуватив у травмі свого гравця збірну Іспанії, дорікнувши, що потрібно було поберегти вінгера, і нагадавши, що клуб проінформував тренерський штаб Луїса де ла Фуенте про дискомфорт Ямаля.

Ямаль ризикує пропустити старт Ліги чемпіонів – Флік винить у цьому збірну Іспанії

Як повідомляє Diario Sport, у медичному відділі збірної Іспанії запевняють, що Барселона не попереджала їх про те, що Ямаль відчуває дискомфорт. Федерація підкреслює, що одним з фізіотерапевтів збірної є Фернандо Галан – позаштатний лікар "кулес", який відповідає за контроль за здоров'ям гравців каталонського клубу в національній команді.

У RFEF зазначають, що, якби Галан помітив якісь проблеми у Ямаля, про них би повідомили головному тренеру команди Луїсу де ла Фуенте, і Ламіна б не випускали на поле.

