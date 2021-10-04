Керівництво Барселони згорнуло діалог з представниками Серхі Роберто щодо пролонгації контракту з хавбеком, повідомляє Mundo Deportivo.

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Варто відзначити, що чинна угода про співпрацю з 29-річним іспанцем розрахована до літа 2022-го. Інформацію про рішення Барси зупинити перемовини підтвердив і агент Серхі, але підкріпив впевненістю, що клуб у будь-який момент може повернутись до цього питання.

За даними джерела, сторони обговорювали продовження співпраці ще на два сезони.

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