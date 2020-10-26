"Рада директорів Барселони висловлює свою підтримку VAR як технічної опції, але підкреслює, що ця технологія не застосовувалася на важливих етичних рівнях.

Барселона – Реал: каталонці отримали сенсаційний доказ упередженості арбітра в епізоді з пенальті

Інші команди також висловилися щодо цього моменту. Ми просимо Федерацію відреагувати", – цитує Вівеса Marca.

Нещодавно у матчі проти Реала арбітр призначив пенальті у ворота Барси після допомоги VAR. Каталонці обурились таким рішенням рефері, більше того, "блаугранас" заявили, що мають докази того, що суддя зумисно проігнорував інформацію від лайнсмена матчу – той попередив головного арбітра, що пенальті призначати не можна.

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