Напередодні Реал обіграв Атлетік з Більбао і став володарем Суперкубка Іспанії. До слова, у півфіналі мадридці здолали Барселону.

Реал – Атлетік – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Каталонці у своїх офіційних соцмережах привітали Королівський клуб з цією перемогою. "Вітаємо мадридський Реал з перемогою в Суперкубку", – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що це вже традиція Барси – вітати Реал із завойованими трофеями. Так було після перемоги "вершкових" у київському фіналі Ліги чемпіонів та після усіх здобутків Мадрида за останні роки. Зауважимо, що каталонці за два минулі сезони виграли лише один Кубок Іспанії. Реал за цей час збагатився чемпіонством, Кубком та Суперкубком.

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