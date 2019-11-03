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Барселона не знала, як реагувати на голи Леванте, – Грізманн

11:42 128 Читать на русском
Барселона не знала, як реагувати на голи Леванте, – Грізманн
Антуан Грізманн / Marca

Нападник Барселони Антуан Грізманн поділився враженнями від поразки в грі з Леванте в рамках 12-го туру Ла Ліги (1:3).

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Ліонель Мессі 38’
38’ Ліонель Мессі
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

"Нам не вистачило концентрації в другому таймі. Після того як вони забили свої голи, ми не знали, як реагувати.

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Ми були готові не на сто відсотків, а суперник виявився кращим за нас. Складно пояснити, в чому була проблема, але в матчі з Леванте у нас нічого не виходило", – цитує Грізманна Diario Sport.

Нагадаємо, Барселона на виїзді поступилась Леванте (1:3) та втратила Суареса через травму.

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Теги
Леванте - Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Леванте Леванте Іспанія
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