Барселона не знала, як реагувати на голи Леванте, – Грізманн

Нападник Барселони Антуан Грізманн поділився враженнями від поразки в грі з Леванте в рамках 12-го туру Ла Ліги (1:3).

"Нам не вистачило концентрації в другому таймі. Після того як вони забили свої голи, ми не знали, як реагувати.

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Ми були готові не на сто відсотків, а суперник виявився кращим за нас. Складно пояснити, в чому була проблема, але в матчі з Леванте у нас нічого не виходило", – цитує Грізманна Diario Sport.

Нагадаємо, Барселона на виїзді поступилась Леванте (1:3) та втратила Суареса через травму.

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