Барселона не знала, як реагувати на голи Леванте, – Грізманн

Україна — 08:30 1027
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Олександрія – Маріуполь та ще два матчі УПЛ. Анонс
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Вест Хем – Ньюкасл: Ярмоленко – головна жертва провалу Пеллегріні, а конкурент українця забиває і стає найкращимАнглія — 2 лист 21208
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Леванте – Барселона: каталонці копіюють Енфілд, мадридський кат карає, а Мессі втрачає шанси на "Золотий м'яч"Іспанія — 2 лист 11431
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Десна переграла Ворсклу в матчі без моментів і продовжила зазіхати на срібло УПЛУкраїна — 2 лист 808
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Леванте – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – повернення MSG з першою жертвою ВідаляІспанія — 2 лист 882