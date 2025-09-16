Барселона все ще не може повернутися на домашню арену і приймати ПСЖ доведеться в іншому місці.

Барселона планувала повернутися на Камп Ноу, але досі не отримала всіх потрібних дозволів. Матч проти Валенсії відбував на арені Йохана Кройфа. Очікується, що і гра проти Хетафе відбудеться на тому ж стадіоні.

Як повідомляє Mundo Deportivo, матч з ПСЖ найімовірніше відбудеться на Олімпійському стадіоні. Це пов'язано з тим, що дозвіл грати на Камп Ноу включатиме обмеження місткість до 27 тисяч глядачів. УЄФА вимагає того, щоб стадіон міг прийняти не менше, аніж 45 тисяч фанатів.

Вважається, що Барселона прийматиме матчі Ліги чемпіонів вже в кінці жовтня, оскільки саме тоді зможе забезпечити необхідну кількість глядачів.

