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Барселона не збирається продавати Вермалена

23:50 3 Читать на русском
Барселона не збирається продавати Вермалена
Томас Вермален / ФК Барселона

Барселона хоче залишити в своєму складі бельгійського захисника Томаса Вермалена.

Захисник Томас Вермален, швидше за все, залишиться в Барселоні на сезон 2018/2019, повідомляє Football Espana.

Вермален: Я більше не кришталевий

Футболіст перейшов в іспанський клуб влітку 2014 року з лондонського Арсенала, але не грав протягом довгого часу через постійні травми.

Сезон 2016/2017 провів в оренді у складі Роми, але і там його переслідували пошкодження.

Вермален: Люди думають, що бути захисником Барселони – це легка робота

Захисник грав у складі збірної Бельгії на чемпіонаті світу-2018, з якою посів 3 місце.

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