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Барселона не збирається підписувати російського футболіста – чому Абідаль літав до Сьоміна

7 травня 10:08 1925 Читать на русском
Барселона не збирається підписувати російського футболіста – чому Абідаль літав до Сьоміна
Ерік Абідаль / фото: Gerard Franco

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль літав у Росію не для того, щоб узгодити потенційні трансфери.

Нещодавно у російських ЗМІ з'явилася інформація, що Абідаль двічі прилітав у розташування московського Локомотива, щоб переглянути лідера "залізничників" Олексія Міранчука. Проте інформація про зацікавленість Барселони у послугах хавбека виявилася вигадкою.

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Насправді, за інформацією Mundo Deportivo, візити Абідаля у російський клуб спрямовані на налагодження співпраці на адміністративному рівні. Локомотив планує використовувати досвід каталонського гранда у побудові внутрішньої організації клубу, а француз у цьому процесі виконує роль консультанта.

Зазначається, що під час одного з візитів (очевидно, ще до карантину) Абідаль відвідав один із матчів Локомотива, але в жодному разі не йшлося про інтерес до котрогось із гравців команди Юрія Сьоміна. Також не обговорювалися трансферні аспекти.

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Теги
Барселона Барселона Росія Ерік Абідаль Ерік Абідаль Локомотив Москва Локомотив Москва Антон Міранчук Антон Міранчук
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