"Ця Ліга чемпіонів жорстока до нас. Ми багато пропускаємо в другому таймі, хоча до перерви показуємо чудовий футбол. У Мюнхені так було, в Мілані, тепер сьогодні. Футбол – гра помилок. Потрібно зводити їх до мінімуму. Ми погано оборонялися. В першому таймі була прекрасна інтенсивність, але зберегти її не вдалося. Ми віддали все, віддали всі сили, однак за такі помилки доводиться дорого платити.

Барселона – Інтер – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Тепер ми не залежимо від себе, ситуація дуже складна. Якщо не обігрувати Інтер вдома, то команда не заслуговує залишатися в Лізі чемпіонів. Це сильний удар. Помилки захисників – це помилки тренера. Якщо Піке, Бускетс, Педрі чи Дембеле помиляються – винен я. Беру на себе повну відповідальність. Як вболівальник Барселони я розчарований і злий. У цій Лізі чемпіонів ми самі віддали наші очки.

Мусимо перемкнутися на Реал, думати про Класіко. Зосередимося на Ла Лізі, де наше завдання – зберегти лідерство", – цитує Хаві Marca після матчу з Інтером.

Барселона розписала результативну нічию з Інтером з видовищною розв'язкою. Каталонці були за крок від завчасного вильоту з Ліги чемпіонів, але Лєвандовскі двічі врятував команду. Для виходу в плей-офф Барселоні потрібно не лише вигравати обидва матчі, а й сподіватися, що Інтер втратить очки з Вікторією та Баварією.

Барселона вирвала нічию з Інтером у перестрілці з 6 голами – Лєвандовскі й тер Штеген врятували "кулес" від вильоту з ЛЧ