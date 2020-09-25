Тренерський штаб на чолі з Андреа Пірло не розраховує на Косту. Клуб намагається продати гравця, щоб отримати кошти на нових футболістів.

Ліверпуль своїм трансфером може спровокувати переїзд в АПЛ Дугласа Кости

За інформацією Mundo Deportivo, Юве пропонував підписати бразильця Барселоні ще під час переговорів щодо Артура Мело, але отримав відмову. Останніми днями в Італії знову почалися розмови щодо подібного сценарію. Цього разу фігурує інший гравець іспанського клубу – Усман Дембеле.

Однак Барселона абсолютно не зацікавлена у послугах колишнього гравця Шахтаря. Зазначається, що він не відповідає профілю футболіста, якого шукають каталонці. Окрім того, "синьо-гранатових" відлякує надмірна травматичність Дугласа. Зокрема, через різноманітні пошкодження Коста у минулому сезоні зіграв за Ювентус лише трохи більше однієї тисячі хвилин.

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