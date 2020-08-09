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Барселона не впустила Артура на матч Ліги чемпіонів проти Наполі

13:26 - Читать на русском
Барселона не впустила Артура на матч Ліги чемпіонів проти Наполі
Артур / EFE

Скандальний гравець Барселони Артур не побував на домашній грі Барселони в Лізі чемпіонів.

Артур не зміг потрапити на матч Ліги чемпіонів – менеджери матчу відмовили йому у вході на стадіон, повідомляє Mundo Deportivo.

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Причиною відмови авторитетне видання називає відсутність довідки про ПЛР-тестування, як цього вимагають нові правила змагань. До слова, Артур лише нещодавно повернувся з Бразилії, яка має одну з найбільших кількостей хворох на коронавірус у світі.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про демарш Артура. Хавбек "синьо-гранатових" не з'явився на обов'язкове тестування на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що півзахисник самовільно вирушив до Бразилії та не збирався повертатися в Барселону. Ба більше, бразилець більше не хоче одягати футболку Барселони, хоча попереду в каталонців ще є Ліга чемпіонів.

Зазначимо, що в новому сезоні Артур виступатиме за Ювентус, а у зворотному напрямку вирушить Міралем П'яніч.

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Ліга чемпіонів коронавірус Барселона Барселона Артур
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