"Впродовж групового турніру Барсі не вистачало зрілості та командної взаємодії. У нас багато молодих гравців, а цим складом команда зіграла менше 20 матчів. Крім того, було суперечливе суддівство. Це не може бути виправданням, але значно зменшило наші шанси на плей-офф.

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Все залежало від нас, але ми змарнували свою можливість. Це сталося через низку помилок, несприятливі ситуації та деякі рішення суддів. Барселона не набрала очок у Мюнхені після хорошої гри і зіграла внічию з Інтером, коли все було під нашим контролем. Ми самі винні.

Я не бачу проблеми у самовіддачі. Футболісти віддаються повністю на полі. Нам не пощастило потрапити у дуже сильну групу, з якої команда вийти не змогла. Барселона не виконала завдання, але я з оптимізмом дивлюся в майбутнє", – цитує Хаві Sport.es.

Нагадаємо, у чемпіонаті Іспанії каталонці відстають від Реала на 1 очко. У Лізі чемпіонів Барса провалилася другий рік поспіль – лише 4 очки у 5-ти турах і дострокова втрата шансів на плей-офф. В останньому турі "синьо-гранатові" зіграють проти Вікторії Пльзень – гра розпочнеться 1 листопада о 22:00.

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