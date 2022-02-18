Барселона в січні могла продати Абде в Бундеслігу. Один з провідних німецьких клубів запропонував каталонцям 15 мільйонів євро за марокканського вінгера, повідомляє Mundo Deportivo.

Втім, попри складну фінансову ситуацію, Барселона вирішила зберегти 20-річного футболіста. Еззалзулі також хотів залишитися в Каталонії. Він відмовився від виклику зі збірної Марокко на КАН, щоб допомогти клубу у важкий час.

Абде Еззалзулі перейшов у Барселону минулого літа з Еркулеса за 2 млн євро. У цьому сезоні він зіграв за основну команду 12 матчів і забив один гол.

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