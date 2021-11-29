Обмін на Усмана Дембеле не зацікавив Ман Сіті, однак "блаугранас" готові запропонувати альтернативи, повідомляє Mundo Deportivo.

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Чемпіони Англії хочуть отримати за Торреса 70 млн євро, які для нинішньої Барселони є абсолютно непідйомними. Втім, каталонці вже заручилися згодою 21-річного вінгера і мають ще достатньо часу до відкриття зимового трансферного вікна. Для зменшення ціни англійському гранду буде запропонована широка група гравців – Дест, Серхі Роберто, Лангле, Мінгеса, Коутінью, Нето і Умтіті. Барселона сподівається, що хтось із цього списку таки зацікавить Гвардіолу, і обмін відбудеться.

Додамо, що контракт Торреса з Ман Сіті розрахований до літа 2025 року. У поточному сезоні іспанець провів 7 матчів, відзначившись 3 голами та одним асистом.

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