Форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг не виступатиме за каталонців у нинішньому сезоні.

П'єр-Емерік Обамеянг не входить у коло теперішніх інтересів Барселони, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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У клубі спростували чутки, що каталонці готові підписати 32-річного габонця в обмін на Філіппе Коутінью. Основним пріоритетом для Барси наразі є продаж гравців, щоб побороти фінансову кризу у каталонському клубі.

Чинний контракт Обамеянга з Арсеналом розрахований до літа 2023-го, transfermarkt оцінює форварда у 25 млн євро.

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