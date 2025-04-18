Попри те, що в фіналі Кубка Іспанії буде Ель Класіко, Барселона планує стримано відсвяткувати тріумф у битві з принциповим суперником.

Фінал Кубка Іспанії запланований на 26 квітня, а вже через 4 дні Барселоні належить зіграти в першому півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера. Саме через це Ганс-Дітер Флік хоче обмежити святкування команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що Барселона не буде влаштовувати гучних вечірок, а обійдеться лише скромною командною вечерею в готелі у Севільї.

Нагадаємо, вже 30 квітня Барселона зустрінеться з Інтером у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 6 травня, обидві зустрічі розпочнуться о 22:00.

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