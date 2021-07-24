"Я нічого не знав, і коли вони мені сказали, то я не повірив. Я був удома з дружиною і отримав повідомлення від персоналу клубу, який запитав, чи у мене та сама електронна адреса. Я підтвердив її, а потім отримав повідомлення. Я не зрозумів його, тому відправив своєму менеджеру та адвокату. Вони сказали, що це моє звільнення.

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Минув деякий час, і моє ім’я вже з'явилось у пресі. Жодної розмови, нічого. Вони навіть не покликали мене, щоб попрощатись. Я не знаю, що зробило керівництво. Це ж нічого не коштує, зателефонуйте, щоб поговорити. Я думаю, це дуже непрофесіонально. Це було неправильно, негарно з боку клубу. Я навіть не знаю, як це сталося, я залишаю все моїм адвокатам.

У дитинстві я завжди мріяв грати за Барселону. Втім, коли я потрапив туди, то вони не ставились до мене як до футболіста. Титули, час на полі, статус не мають значення – я гравець Барселони. Я хотів, щоб до мене ставилися так само як до інших. Інші новачки мали презентацію, а я ні. Я був трохи засмучений. Я думав про одне, коли потрапив туди, а отримав зовсім інше", – цитує Матеуса AS.

Нагадаємо, бразилець перебрався на Камп Ноу взимку 2020-го за 7 млн євро. З того часу він провів лише 17 хвилин у першій команді, коли вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

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