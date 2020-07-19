Барселона не розглядає Клюйверта на посаду головного тренера – чемпіон світу ще зберігає шанси очолити Мессі та Ко

Схоже, у найближчі тижні головною футбольною сагою стануть чутки навколо персони головного тренера Барселони.

Нагадаємо, сьогодні в Іспанії з'явилися чутки, що гравці Барселони хочуть бачити головним тренером Патріка Клюйверта, який очолює клубну академію. 44-річний голландець має низку переваг над Кіке Сетьєном, під керівництвом якого "блаугранас" втратили перевагу над Реалом та програли чемпіонські перегони.

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Втім, наразі керівництво Барселони не розглядає варіанту з призначенням Клюйверта. Імовірність такого розвитку подій близька до нуля, а чутки про бажання гравців працювати з Патріком називають перебільшеними, переконує Sport.es.

Основний недолік екс-форварда Барселони – він тривалий час не займався тренерською роботою. Як зазначає видання, наразі все йде до того, що Кіке Сетьєн залишиться головним тренером на Лігу чемпіонів, хоча у клубі готові розглянути варіант з Лораном Бланом, ім'я якого теж лунало у пресі.

Зауважимо, що останнім місцем роботи 54-річного Блана став ПСЖ. Чемпіон світу-1998 у складі збірної Франції не займається тренерською роботою з 2016 року.

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