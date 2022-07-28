У керівництва Барселони великі плани на тер Штегена, але вони пов'язані виключно зі спортивними результатами.

Іспанські ЗМІ вчора дещо налякали фанів Барселони, повідомивши про можливість продажу Марка-Андре тер Штегена. Мовляв, це станеться у випадку, якщо Френкі Де Йонг залишиться у клубі. Втім, за інформацією Diario Sport, про такий сценарій не може йти мови.

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Джерела видання у клубі спростували інформацію про можливий продаж німецького голкіпера заради розвантаження зарплатної відомості. Ні спортивний менеджмент Барселони, ні Хаві не думають про розлучення з тер Штегеном. Він точно залишиться першим номером команди у новому сезоні, а Іньякі Пенья буде резервним воротарем.

Тер Штеген не продається і не буде, пояснюють у клубі. Його трансфер не входить до переліку можливих розв'язань фінансових проблем каталонців. У німця дуже вірять. У Барселоні сподіваються, що в наступному сезоні Марк-Андре повернеться на свій найкращий рівень, однак у якийсь момент його, як і будь-якого іншого гравця "блаугранас", можуть попросити про зниження зарплати.

Для розв'язання фінансових проблем рада директорів Барселони підготувала третій економічний важіль, який використають у разі потреби. Ця операція принесе близько 100 млн євро і точно дозволить зареєструвати літніх новачків.

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