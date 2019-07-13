Барселона не отримувала жодних пропозицій щодо Коутінью

Схоже, півзахисник Барселони Філіппе Коутінью не покине Камп Ноу цього літа.

Керівництво каталонського клубу не отримувало жодних запитів щодо переходу Філіппе Коутінью, повідомляє Mundo deportivo.

Барселона не хоче продавати Коутінью, – агент бразильця

Раніше повідомлялось, що 27-річний бразилець може стати гравцем ПСЖ як частина угоди щодо повернення Неймара в Барселону, але пізніше агента гравця спростував цю інформацію.

В минулому сезоні Прімери Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні