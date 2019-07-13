toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - БРЕНТФОРД АНТУАН ГРІЗМАНН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Барселона не отримувала жодних пропозицій щодо Коутінью

13:43 134 Читать на русском
Барселона не отримувала жодних пропозицій щодо Коутінью
Філіппе Коутінью / Фото Diario AS

Схоже, півзахисник Барселони Філіппе Коутінью не покине Камп Ноу цього літа.

Керівництво каталонського клубу не отримувало жодних запитів щодо переходу Філіппе Коутінью, повідомляє Mundo deportivo.

Барселона не хоче продавати Коутінью, – агент бразильця

Раніше повідомлялось, що 27-річний бразилець може стати гравцем ПСЖ як частина угоди щодо повернення Неймара в Барселону, але пізніше агента гравця спростував цю інформацію.

В минулому сезоні Прімери Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Лунін подружився з конкурентом і зірковим новачком Реала, став жертвою техніки Браїма, а завершив день Зідана тріумфом
13:30
2369
Теги
Трансфери Трансфери Барселони Іспанія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
3
год
:
36
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук