Барселона не отримає додаткових грошей на трансфери

Барселона отримала нову перешкоду придбанню зіркових гравців у наступне трансферне вікно.

Барселона не зможе розраховувати на додаткові гроші задля трансферів нових гравців, повідомляє ESPN.

Барселона вигадала хитру схему задля придбання Лаутаро

Президент каталонського клубу Жозеп Бартомеу виділяв на трансфери додаткову суму в розмірі від 60 до 75 млн євро, починаючи з 2015 року. Цьогоріч "блаугранас" зазнали величезних збитків через пандемію коронавірусу.

Попри це, Барселона намагається підписати зірку Інтера Лаутаро Мартінеса, але розраховувати доведеться лише на продаж власних гравців або обмін футболістами.

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