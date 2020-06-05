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Барселона не отримає додаткових грошей на трансфери

12:41 209 Читать на русском
Барселона не отримає додаткових грошей на трансфери
Ліонель Мессі / EPA

Барселона отримала нову перешкоду придбанню зіркових гравців у наступне трансферне вікно.

Барселона не зможе розраховувати на додаткові гроші задля трансферів нових гравців, повідомляє ESPN.

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Президент каталонського клубу Жозеп Бартомеу виділяв на трансфери додаткову суму в розмірі від 60 до 75 млн євро, починаючи з 2015 року. Цьогоріч "блаугранас" зазнали величезних збитків через пандемію коронавірусу.

Попри це, Барселона намагається підписати зірку Інтера Лаутаро Мартінеса, але розраховувати доведеться лише на продаж власних гравців або обмін футболістами.

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