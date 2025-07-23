Трансфер Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед до Барселони завис у повітрі через фінансові проблеми каталонців.

Офіційне представлення англійського форварда Маркуса Рашфорда як гравця Барселони відкладається через те, що на "синьо-гранатових" діють обмеження через фінансові правила Ла Ліги.

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Каталонці не зможуть зареєструвати нових гравців, поки не продадуть кількох своїх футболістів і не розчистять зарплатну відомість, а на цю мить "блаугранас" вже витратили на трансфери і зарплати більше, ніж заробили в сезоні 2024/25. Про це інформує Sky Sports. Аналогічні проблеми були у каталонського клубу і рік тому, і два роки тому.

Барселона вже продала кількох гравців (Пабло Торре, Алекс Вальє) і ще кількох відпустила в оренду (Андер Астралага, Ансу Фаті), також Клеман Лангле покинув клуб як вільний агент, але при цьому каталонці вже за 25 мільйонів євро підписали воротаря Жоана Гарсію.

Раніше вінгер Атлетіка Ніко Вільямс вимагав від Барселони гарантій реєстрації. В іншому випадку він відмовлявся переходити і, врешті-решт, так і не перейшов.

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