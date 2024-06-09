Через фінансові проблеми Барселона знову не може реєструвати не тільки новачків, а й вже основних гравців команди.

The Athletic повідомляє, що 9 із 25 футболістів, які починали ігри Ла Ліги в стартовому складі цього сезону, не можуть бути зареєстровані на наступний через істотне перевищення ліміту витрат на зарплати – на 130 млн євро.

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Якщо "блаугранас" продовжить контракти, що спливають, із Серхі Роберто і Маркосом Алонсо, то не зможе належним чином заявити цих гравців на наступний сезон. Також доведеться заново реєструвати Вітора Роке та Іньїго Мартінеса, щодо яких минулого сезону застосовували особливі процедури та винятки.

Жоау Феліш і Жоау Канселу перебувають в "кулес" на правах оренди, і, якщо вони залишаться в команді, оформляти їх доведеться заново.

До того ж досі не пройшли формальну процедуру реєстрації контракти з деякими вихованцями: Ламіном Ямалем, Пау Кубарсі, Ектором Фортом і Алехандро Бальде.

Нарешті, у Ла Ліги і Барселони є давні розбіжності з приводу договору клубу з Гаві, які вони вирішують у суді. Сумніви щодо його майбутнього зберігатимуться доти, доки розгляди не завершаться.

Зазначається, що ситуацію із зарплатами погіршить повернення відданих в оренду футболістів, таких як Ансу Фаті, Клеман Лангле, Сержиньо Дест і Ерік Гарсія.

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