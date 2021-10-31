Барселона запропонувала Рональду Куману 8 млн євро за дострокове припинення співпраці, що не задовольнило колишнього керманича каталонців, повідомляє Mundo Deportivo.

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Нідерландський фахівець хоче отримати усі 12 млн, які були прописані у його контракті. Джерело також нагадує, що керівництво "блаугранас" ще досі не розрахувалось з Кіке Сетьєном, якого звільнили ще у січні 2020-го.

На тренерському містку Барси зараз тимчасово працює Серхі Бархуан, який очолював молодіжку каталонців.

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