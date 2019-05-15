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Барселона не має пропозицій від інших клубів щодо трансферу Коутінью

15 травня 15:33 1857 Читать на русском
Барселона не має пропозицій від інших клубів щодо трансферу Коутінью
Філіппе Коутінью / Reuters

Список претендентів на півзахисника Філіппе Коутінью не такий великий, як хотілося б Барселоні.

Наразі у каталонців немає жодної пропозиції щодо бразильця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Барселона хотіла б відбити значну частину зі 120 мільйонів євро, які вона заплатила Ліверпулю півтора року тому. Ще 40 мільйонів були передбачені у графі бонусів, 15 з них вже сплачені.

Утім, на таку суму можуть розщедритись лише кілька клубів Європи – це представники АПЛ і французький ПСЖ.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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