Колишній нападник Барселони Лобо Карраско переконаний, що клуб не зможе продовжити контракт з Ліонелем Мессі.

Кандидати у президенти "блаугранас" обіцяють зберегти аргентинця, але Карраско, який має хороші зв'язки у клубі, вважає інакше.

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"Барселона не має грошей, щоб платити Мессі наступного року. Те, що говорять кандидати, – порожні балачки. Мессі радше за все піде", – заявив Карраско у ефірі El Chiringuito TV.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною закінчується влітку 2021-го, і вже у січні аргентинець може розпочинати переговори з іншими клубами.

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