Барселона не хоче платити клаусулу Грізманна – можливий обмін

Керівництво іспанської Барселони намагається зменшити вартість переходу форварда мадридського Атлетіко Антуана Грізманна.

Представники Барселони та Атлетіко провели зустріч для узгодження переходу чемпіона світу, повідомляє L'Equipe.

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Наразі планується, що трансфер відбудеться наступного тижня. У понеділок, 1 липня, клаусула Грізманна автоматично знизиться з 200 млн євро 120 млн. Однак, боси "блаугранас" не проти заплатити за форварда ще менше й можуть включити до угоди когось зі своїх гравців.

Ним міг би стати Нелсон Семеду. Португалець давно перебуває у сфері інтересів "матрацників", але нещодавно Барса заявила, що Семеду не продається.

Крім того, за інформацією видання, можливе повернення Неймара на Камп Ноу жодним чином не впливає на трансфер Грізманна. Француз повинен перебратися до Каталонії за будь-якого підсумку переговорів із ПСЖ щодо бразильця.

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