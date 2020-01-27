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Барселона не готова переплачувати за трансфер Обамеянга

20:45 608 Читать на русском
Барселона не готова переплачувати за трансфер Обамеянга
П'єр-Емерік Обамеянг / Getty Images

Керівництво Барселони не планують серйозних витрат заради нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга.

Каталонці зроблять ще одну спробу підписати зірку "канонірів" у останні дні січня, інформує Telegraph.

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Барселона побоюється, що фінансові апетити Арсенала виявляться надто великими. "Блаугранас" не хочуть платити за Обамеянга більш ніж 50 млн фунтів. На ціну габонця впливає і його контракт з лондонським клубом, який закінчується вже через 18 місяців. Якщо Арсенал не погодиться на фінальну пропозицію Барселони, то чинні чемпіони Іспанії остаточно сконцентруються на переході Родріго з Валенсії.

До слова, Обамеянг посідає четверту сходинку бомбардирських перегонів АПЛ, маючи у своєму активі 14 голів та один асист.

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Теги
Англія Трансфери Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал
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