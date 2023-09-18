Півзахисник Барселони Педрі повернеться на поле не раніше середини жовтня.

Педрі отримав травму квадріцепса стегна наприкінці серпня і, як очікувалося, вибув щонайменше на півтора місяця.

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Як інформує Diario Sport, головний тренер Барселони Хаві не хоче форсувати повернення Педрі – форма і фізичні кондиції Гаві, Френкі Де Йонга, Оріоля Ромеу та Ілкая Ґюндоґана дозволяють не ризикувати під час відновлення півзахисника.

Очікується, що за кілька днів Педрі приступить до індивідуальних тренувань на полі – зараз він займається в тренажерному залі. Він зможе зіграти за Барселону після наступної міжнародної паузи в жовтні. План Хаві полягає в тому, щоб Педрі був доступний до матчу з Реалом 28 жовтня.

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