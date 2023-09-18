Барселона не форсує відновлення Педрі – Хаві запланував його повернення до конкретного матчу
Півзахисник Барселони Педрі повернеться на поле не раніше середини жовтня.
Педрі отримав травму квадріцепса стегна наприкінці серпня і, як очікувалося, вибув щонайменше на півтора місяця.
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Як інформує Diario Sport, головний тренер Барселони Хаві не хоче форсувати повернення Педрі – форма і фізичні кондиції Гаві, Френкі Де Йонга, Оріоля Ромеу та Ілкая Ґюндоґана дозволяють не ризикувати під час відновлення півзахисника.
Очікується, що за кілька днів Педрі приступить до індивідуальних тренувань на полі – зараз він займається в тренажерному залі. Він зможе зіграти за Барселону після наступної міжнародної паузи в жовтні. План Хаві полягає в тому, щоб Педрі був доступний до матчу з Реалом 28 жовтня.
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