Рональд Куман може бути спокійним за свою роботу у Барселоні принаймні до четверга.

Рональд Куман готуватиме команду "блаугранас" до матчу 6-го туру Ла Ліги проти Кадіса, повідомляє Mundo Deportivo.

Попри осічку у поєдинку з Гранадою (1:1), боси Барси не спішитимуть зі звільненням нідерландського фахівця. Вони готують платформу для нового проекту, який і повинен буде очолити новий тренер.

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Раніше зазначалось, що доля Кумана вирішиться після поєдинків проти Гранади, Кадіса та Леванте. Чутки про потенційний відхід нідерландського фахівця з'явились у пресі після невдалого старту в Прімері та розгрому від Баварії (0:3) в Лізі чемпіонів.

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