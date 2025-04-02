Барселона активно планує свою трансферну кампанію і знайшла підсилення в лінію атаки.

Едон Жегрова вже оголосив керівництву Лілля, що покине клуб влітку. Його угода з "догами" завершується у 2026 році.

Барселона втримає лідера команди, за яким полює Челсі – каталонці почули відповідь від зірки щодо нової угоди

Як інформує Diario Sport, Барселона розглядає залучення Едона до команди. Каталонці високо оцінюють технічні навички косовара. "Кулес" влітку зіткнуться з великою конкуренцією з боку клубів АПЛ та Наполі, який бачить у Жегрові заміну Кварацхелії. Утім, Барселона має перевагу над конкурентами. Зазначається, що Едон є вболівальником "блаугранас".

Жегрова приєднався до Лілля взимку 2022 року. Вінгер проявив себе у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Едон зробив великий внесок у перемоги над Реалом (1:0) та Атлетіко (3:1), у ворота якого оформив гол.

Загалом за Лілль Жегрова провів 107 ігор, оформивши 26 голів та віддавши 18 асистів.

Від скромного Ам'єна до перлини Ліги чемпіонів – забивав Шахтарю і розцвів майже у 30 років