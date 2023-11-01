Вдалий старт команди Мічела в Ла Лізі привертає до неї увагу. Не дивно, що футболісти Жирони перебувають на радарах іменитих клубів.

Жирона може допомогти Барселоні позбутися трансферного провалу

Як повідомляє Sport, Барселона, яка планує влітку посилити атаку, зацікавлена в трансфері вінгера Савіо. Спортивному директору каталонців Деку дуже подобається універсальність бразильця. 19-річний гравець в Жироні переважно виходить зліва на фланзі, але може також грати на позиції Віктора Циганкова справа. Савіо оцінюється у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що бразилець виступає за Жирону на правах оренди з Труа. Обидва клуби перебувають в системі Сіті Груп. В поточному сезоні Савіо відіграв у 11 матчах, в яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

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