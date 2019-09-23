Барселона націлилася на дует із Наполі – Абідаль переглянув гравців вживу

Іспанська Барселона збирається підсилити проблемні позиції гравцями італійського Наполі. Технічний секретар "блаугранас" Ерік Абідаль відвідав матч "партенопейців" проти Лечче в 4-му турі Серії А.

"Блаугранас" переглядали Каліду Кулібалі та Фабіана Руїса в матчі чемпіонату Італії, стверджує Mundo Deportivo.

Барселона – Вільяреал: Дембеле потрапив до заявки на матч, Ракітіч – поза списком

Відповідальний за трансферну політику Барси Абідаль уже готує майбутні трансфери каталонців і відвідав матч Наполі на вихідних. Зокрема, дует із Неаполя має підсилити центр оборони та середню лінію Барселони. Щоправда, ці переходи команда з Камп Ноу спробує оформити наступного літа, оскільки не має вільних коштів для підсилення складу взимку.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, сумарна ринкова вартість Кулібалі та Руїса складає 125 млн євро.

Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижити