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Барселона націлилася на дует із Наполі – Абідаль переглянув гравців вживу

16:16 656 Читать на русском
Барселона націлилася на дует із Наполі – Абідаль переглянув гравців вживу
Фабіан Руїс / LaPresse

Іспанська Барселона збирається підсилити проблемні позиції гравцями італійського Наполі. Технічний секретар "блаугранас" Ерік Абідаль відвідав матч "партенопейців" проти Лечче в 4-му турі Серії А.

"Блаугранас" переглядали Каліду Кулібалі та Фабіана Руїса в матчі чемпіонату Італії, стверджує Mundo Deportivo.

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Відповідальний за трансферну політику Барси Абідаль уже готує майбутні трансфери каталонців і відвідав матч Наполі на вихідних. Зокрема, дует із Неаполя має підсилити центр оборони та середню лінію Барселони. Щоправда, ці переходи команда з Камп Ноу спробує оформити наступного літа, оскільки не має вільних коштів для підсилення складу взимку.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, сумарна ринкова вартість Кулібалі та Руїса складає 125 млн євро.

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