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Барселона націлилася на Бентанкура – "блаугранас" готові заплатити Ювентусу 60 млн євро

19:44 222 Читать на русском
Барселона націлилася на Бентанкура – "блаугранас" готові заплатити Ювентусу 60 млн євро
Родріго Бентанкур / Фото: соцмережі

Барселона вже шукає підсилення у центральну ланку команди.

Півзахисник Ювентуса Родріго Бентанкур потрапив в сферу інтересів Барселони, стверджує Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, каталонський клуб спостерігає за прогресом 21-річного хавбека і може запропонувати 60 мільйонів євро за його трансфер.

У поточному сезоні Бентанкур взяв участь у 12-ти матчах та забив 2 голи.

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Теги
Ювентус Ювентус Трансфери Барселона Барселона Іспанія
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