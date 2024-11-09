Барселона націлилась на зірку Баварії, якою активно цікавиться Реал – Флік прагне повернути свого екс-підопічного
9 листопада 14:32 - Читать на русском
Захисник Баварії Альфонсо Девіс може стати гравцем каталонського клубу.
Хансі Флік має намір повернути Альфонсо Девіса під своє керування, повідомляє Christian Falk.
Манчестер Юнайтед має намір підписати зіркове тріо з Баварії – одразу двоє можуть стати вільними агентами влітку
За інформацією журналіста, наставник Барселони вже працює над переходом свого колишнього гравця. Чинний контракт Девіса з Баварією розрахований до червня 2025-го, після чого гравець зможе покинути команду на правах вільного агента.
У перегонах за підписанням Девіса лідирує Реал Мадрид, який активно стежить за ситуацією. Однак Манчестер Юнайтед також зацікавлений у послугах канадця і включений у список претендентів.
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