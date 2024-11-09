Хансі Флік має намір повернути Альфонсо Девіса під своє керування, повідомляє Christian Falk.

Манчестер Юнайтед має намір підписати зіркове тріо з Баварії – одразу двоє можуть стати вільними агентами влітку

За інформацією журналіста, наставник Барселони вже працює над переходом свого колишнього гравця. Чинний контракт Девіса з Баварією розрахований до червня 2025-го, після чого гравець зможе покинути команду на правах вільного агента.

У перегонах за підписанням Девіса лідирує Реал Мадрид, який активно стежить за ситуацією. Однак Манчестер Юнайтед також зацікавлений у послугах канадця і включений у список претендентів.