Барселона націлилась на ще одного гравця Сассуоло Сенсі

Іспанія — 15:16 1110
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"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував Лебеденка
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Гент запропонував за Безуса 1 млн євро – хавбек хоче приєднатися до Пластуна та ЯремчукаБельгія — 14:22 675
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"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів УкраїниІнтерв’ю — 14:00 3674
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Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту ЛунінаІспанія — 12:22 1511
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Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукаютьАнглія — 11:58 8264
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