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Барселона націлилась на ще одного гравця Сассуоло Сенсі

15:29 180 Читать на русском
Барселона націлилась на ще одного гравця Сассуоло Сенсі
Стефано Сенсі / Фото ФК Сассуоло

Захисник Сассуоло Стефано Сенсі може приєднатися до свого екс-партнера Кевіна-Прінса Боатенга в Барселоні.

Барселона за гарячими слідами після оренди Боатенга хоче підсилитись ще одним гравцем Сассуоло хавбеком Стефано Сенсі, повідомляє Mediaset.

Кевін-Прінс Боатенг офіційно перейшов у Барселону

Сторони вже розпочали переговори і з високою долею ймовірності вони пройдуть успішно.

Чинний контракт 23-річного гравця збірної Італії з клубом розрахований до літа 2020 року.

В поточному сезоні Серії А Стефано провів 15 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

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